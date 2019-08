Belinda Bencic (WTA 12) n'a pas passé l'écueil Elina Svitolina (WTA 7) en huitième de finale du tournoi WTA de Toronto. La St-Galloise a été dominée 6-2 6-4.

Rien n'a fonctionné dans cette partie pour la Suissesse. Même l'intervention de la pluie, alors que le score était de 4-2 dans le premier set en faveur de l'Ukrainienne, n'a pu sauver celle qui avait triomphé en 2015.

Et pourtant les statistiques donnaient l'avantage à la St-Galloise, elle qui avait remporté ses deux duels contre la numéro 7 mondiale, et notamment celui en demi-finale à Dubaï en février où Bencic avait cueilli le troisième titre de sa carrière.

Blessée au pied gauche, Bencic a fait appel au soigneur à 4-1 pour Svitolina dans le 2e set. Et c'est là qu'elle a ravi le service de l'Ukrainienne, tandis qu'elle n'avait jusqu'ici gagné que deux points sur 20 derrière la première balle adverse. A nouveau breakée et à la merci du service de Svitolina, Bencic a trouvé les ressources pour écarter trois balles de match et forcer son adversaire à servir une deuxième fois pour le match à 5-4.

Svitolina a finalement eu raison de la volonté de la St-Galloise sur sa cinquième balle de match. Avec sept doubles fautes et seulement 47% de points gagnés derrière son service, Belinda Bencic ne pouvait clairement pas espérer mieux.

