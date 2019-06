Belinda Bencic s'est qualifiée pour les demi-finales du tournoi WTA de Majorque. La Saint-Galloise a éliminé en 62' l'Américaine Amanda Anisimova (WTA 27) 6-2 6-2.

La Saint-Galloise a fait forte impression sur les courts de Santa Ponça contre la jeune Américaine de 17 ans, récente demi-finaliste à Roland-Garros. Pour son premier match face à l'adolescente américaine, elle n'a connu aucun problème sur le gazon majorquin. La Suissesse a pris à six reprises le service de l'Américaine. Elle s'est imposée sur sa deuxième balle de match.

A l'occasion de sa quatrième demi-finale de la saison après Dubaï, Indian Wells et Madrid, Bencic retrouvera la gagnante du duel entre l'Allemande Angelique Kerber, tête de série no 1 et la Française Caroline Garcia.

La Saint-Galloise compte 30 victoires cette saison. Seules la gagnante de Roland-Garros, Ashleigh Barty et la Néerlandaise Kiki Bertens en comptent plus.

