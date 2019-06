Belinda Bencic (WTA 13) s'est qualifiée pour les quarts de finale du tournoi de Santa Ponça. Elle a battu l'Américaine Shelby Rogers (WTA 356) 5-7 6-3 3-1 w.o.

Face à celle qui revenait sur le circuit après treize mois de pause, la St-Galloise a commencé de la meilleure des manières en menant 5-2. Puis Bencic s'est désunie en s'énervant des bruits faits par les spectateurs. Soudainement déconcentrée, elle a laissé filer les cinq jeux suivants et le set 7-5.

En retrouvant son calme, la St-Galloise a pu également retrouvé son jeu. Plus percutante, elle n'a pas concédé son service et a ravi une fois l'engagement de l'Américaine. Dans la troisième manche, Bencic a perdu son service alors qu'elle menait 1-0, mais elle s'est détachée à 3-1 et c'est à ce moment-là que Rogers a décidé d'abandonner.

Elle affrontera en quarts la gagnante du duel entre la Française Alizé Cornet (WTA 56) et l'Américaine Amanda Anisimova (WTA 27), récente finaliste à Roland-Garros.

