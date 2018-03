Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 10 février 2018 17:36 10. février 2018 - 17:36

La Suisse est très mal partie à Prague dans son 1er tour de la Fed Cup contre la République tchèque. Menée 2-0 à l'issue, elle aura besoin d'un miracle dimanche pour renverser le cours de la partie.

Belinda Bencic a, en effet, perdu le match que les Suissesses ne devaient en aucun cas perdre. Un brin décevante, la Saint-Galloise s'est inclinée 6-2 6-4 devant Barbora Strycova qui remplaçait la no 1 de la formation tchèque Karolina Pliskova. A aucun moment, Belinda Bencic n'a été en mesure de prendre les commandes de la partie. Trop vulnérable derrière sa seconde balle - 7 points gagnés sur 20 joués -, Belinda Bencic n'a jamais trouvé le bon rythme. Ne pas jouer un tournoi entre son élimination au deuxième tour de l'Australie et cette rencontre de Fed Cup est un choix qui n'a peut-être pas été le plus judicieux.

Il reviendra à toutefois à cette même Belinda Bencic d'entretenir l'espoir ce dimanche. Elle affrontera Petra Kvitova dans le premier simple de la journée. La double Championne de Wimbledon avait apporté le premier point à ses couleurs à la faveur de son succès 6-2 1-6 6-3 devant une courageuse Viktorija Golubic.

