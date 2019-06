Belinda Bencic (WTA 13) a été battue en finale du tournoi sur gazon de Santa Ponça à Majorque. La St-Galloise de 22 ans a été dominée par l'Américaine Sofia Kenin (WTA 30) 6-7 (2/7) 7-6 (7/5) 6-4.

Des regrets XXL pour la 13e joueuse mondiale. Belinda Bencic a en effet obtenu trois balles de match lors du deuxième set, sans toutefois parvenir à conclure sur son service à 5-4.

Mais il n'y a pas que ça. La St-Galloise s'est montrée trop timorée dans le jeu et laissant souvent la jeune Américaine (20 ans) dicter l'échange et prendre l'initiative. Ce fut notamment le cas dans le tie-break de la seconde manche et en fin de partie. Impeccable jusqu'à 4-4, Bencic a craqué sur son dernier jeu de service. Kenin a ensuite bouclé l'affaire sur sa première balle de match.

La St-Galloise avait démarré la rencontre sur les chapeaux de roue en empochant les neuf premiers points de la partie et les trois premiers jeux. Incapable de profiter des trois balles de break qu'elle s'est procurées, Bencic a soudainement sombré pour perdre les quatre jeux suivants. Très agacée, elle a même lâché quelques larmes avant de se reprendre.

En dépit des encouragements de son père venu plusieurs fois vers elle pendant la partie, la St-Galloise n'a pas pu se débarrasser de ses soucis au service. Douze doubles fautes au final et souvent dans des moments très importants.

Sur la plus grande île des Baléares, Bencic avait l'occasion de s'offrir son quatrième titre en carrière, le deuxième cette année après celui glané à Dubai en février face à Petra Kvitova. Elle devra remettre ça à plus tard pour se concentrer sur Wimbledon. Battue en huitièmes de finale l'an dernier par Angelique Kerber, la St-Galloise peut viser les quarts. Il lui faudra simplement régler son service et ne pas galvauder trop d'opportunités.

