Le jeu de massacre se poursuit dans le simple dames de Melbourne. Après Naomi Osaka et Serena Williams, c'est au tour de Karolina Plsikova et de Belinda Bencic de mordre la poussière.

Belinda Bencic s'est inclinée 6-0 6-1 en 49 minutes devant Anett Kontaveit (no 28). Submergée d'entrée de jeu par le punch de l'Estonienne au service et en coup droit, Belinda Bencic n'a pas existé dans ce match. "J'ai été dépassée par les événements, avoue Belinda Bencic. J'avais déjà connu ce même sentiment d'impuissance, à Istanbul en 2014 face à Caroline Woznicaki." En Turquie, la Danoise l'avait battue 6-0 6-0.

Incapable de se procurer la moindre balle de break, Belinda Bencic n'a pas témoigné de l'efficacité voulue au service pour tenir le choc face à une adversaire en pleine confiance. A 24 ans, l'Estonienne se hisse pour la quatrième fois en huitième de finale d'un tournoi du Grand Chelem. Lundi face à la Polonaise Iga Swiatek (WTA 56), elle aura une occasion en or de passer une première fois ce cap du quatrième tour.

Belinda Bencic a donc conclu d'une manière abrupte une tournée de début d'année en demi-teinte. Battue d'entrée à Shenzhen et éliminée en quart de finale à Adelaïde et en seizième de finale à Melbourne, elle n'a pas vraiment justifié son rang de no 7 mondiale. "Je ne suis pas une joueuse de début de saison", souligne-t-elle. Avec la Fed Cup à Bienne contre le Canada, le tournoi de Saint-Pétersbourg qu'elle va peut-être ajouter à son programme, Dubaï et Doha, elle espère retrouver avec l'enchaînement des matches le bon timing qui lui fait encore défaut en ce début d'année.

Sur la Rod Laver Arena, Karolina Plsikova a été, pour sa part, battue 7-6 (7/4) 7-6 (7/3) devant Anastasia Pavlyuchenkova (no 30). La Tchèque a galvaudé deux balles de deuxième set pour concéder sa première défaite devant la Russe en sept rencontres... A 27 ans, elle peut commencer à s'interroger si elle gagnera un jour un titre du Grand Chelem tant son bras se crispe dans les moments cruciaux d'une rencontre.

