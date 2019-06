Belinda Bencic (WTA 13) s'est qualifiée pour la finale du tournoi de Santa Ponça. En mauvaise posture, la St-Galloise de 22 ans a dominé l'Allemande Angelique Kerber (WTA 6) 2-6 7-6 (7/2) 6-4.

Quel match de Belinda Bencic et surtout quel bel état d'esprit. Longtemps menée, la droitière de Flawil a su se ressaisir pour désarçonner une Angelique Kerber, tête de série no 1, qui ne pensait peut-être pas que la St-Galloise aurait autant de ressources. Mais pour Bencic, il fallait effacer la défaite de Wimbledon l'année passée en huitièmes de finale (6-3 7-6).

Le premier tournant du match a eu lieu dans le tie-break du deuxième set. A 1-1 avec tout le court ouvert, Bencic a expédié la balle trop loin et offert le point à son adversaire. Comme un électrochoc, ce raté a remis les idées de la St-Galloise en place et crispé l'Allemande. Résultat, un tie-break survolé 7-2 en remportant les six derniers points!

Et l'autre moment s'est passé quelques minutes plus tard. Menée 40-0 à 1-1 dans le troisième set, Bencic a retourné la situation pour voler le service de celle qui fut numéro un de la WTA en 2016. Pour remporter leur sixième duel - elle mène désormais 4-2 - Bencic a dû être solide au service. Avec sept aces pour autant de doubles fautes, la numéro 13 à la WTA a alterné le bon et le moins bon. Mais elle a su pousser l'Allemande à la faute en frappant fort.

Pour espérer décrocher un quatrième titre WTA, "BB" retrouvera en finale l'Américaine Sofia Kenin (WTA 30), qui a battu la Lettonne Anastasija Sevastova 6-4 4-6 6-2. Les deux jeunes femmes ne se sont jamais affrontées. "On s'est entraîné ensemble ici, a confié la gagnante du jour. Mais je ne veux pas trop y penser maintenant et je vais juste profiter."

Si elle s'impose dimanche, la St-Galloise remportera son deuxième titre de l'année après celui obtenu à Dubaï en février.

