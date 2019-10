Belinda Bencic disputera le Masters de Shenzhen. La Saint-Galloise a assuré sa qualification à la faveur de son succès 6-3 6-4 devant Kristina Mladenovic (WTA 45) en demi-finale du tournoi de Moscou.

En Chine, Belinda Bencic sera la quatrième Suissesse à disputer le Masters après Manuela Maleeva-Fragnière, Martin Hingis et Patty Schnyder. Cette qualification récompense une année magnifique marquée notamment par son titre à Dubaï et sa demi-finale à l'US Open. A Shenzhen dans un tournoi qui débutera le 27 octobre et qui sera doté de... 14 millions de dollars, la Saint-Galloise aura les moyens de tirer parfaitement son épingle du jeu. Elle a démontré en 2019 qu'elle ne devait absolument pas nourrir le moindre complexe face aux meilleures joueuses du monde.

Mais avant de se rendre en Chine, il reste un titre à gagner. Ce dimanche à Moscou, Belinda Bencic affrontera la gagnante de la rencontre entre la Tchèque Karolina Muchova (WTA 35) et la Russe Anastasia Pavlyuchenkova (WTA 40) avec l'espoir d'enlever son quatrième tournoi.

Face à Kristina Mladenovic avec laquelle elle avait longtemps noué une véritable complicité avant apparemment de se brouiller - leur animosité était perceptible sur le court -, Belinda Bencic a su trouver le relâchement nécessaire sur la fin des sets. Elle a ainsi gagné 12 des 13 derniers points de la partie pour cueillir un succès pratiquement sans histoire. Un succès qu'elle a savouré en compagnie de son fiancé Martin Hromkovic, qui est son coach à Moscou en l'absence de son père Ivan.

Classée au 37e rang mondial en début d'année, elle a mesuré pleinement après la balle de match contre Kristina Mladenovic le chemin parcouru. Figurer aujourd'hui parmi les huit premières du classement de la WTA relève de l'exploit. Un authentique exploit.

