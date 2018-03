Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 18 février 2018 09:08 18. février 2018 - 09:08

Après le rachat du fabricant st-gallois de soupes et bouillons Hügli en début d'année, Bell ne compte pas poursuivre sa politique d'acquisitions pour le moment. Le groupe bâlois de transformation de viande investit néanmoins entre 100 et 200 millions de francs par an.

"Pour l'heure, nous allons nous concentrer sur l'intégration de Hügli et le développement de nos axes stratégiques", a déclaré Lorenz Wyss, directeur général du groupe qui appartient à Coop, dans une interview au Matin Dimanche. A savoir, le segment traditionnel de la viande, le secteur en croissance du convenience (plats préparés) et le développement de la présence en Europe.

"Si nous ne communiquons pas sur le montant global de nos investissements, les acquisitions que nous avons réalisées ces dernières années ne sont pas les seules que Bell Food Group a opérées", a ajouté Lorenz Wyss. "Nous investissons également chaque année entre 100 et 200 millions de francs dans le développement de nos infrastructures".

La majorité de cette somme est consacrée à la Suisse, a rappelé le directeur général.

Un kilo de viande sur dix acheté à l'étranger

Malgré la tendance végétarienne, Lorenz Wyss estime que les ventes de viande restent stables ou ont même progressé en Suisse ces dernières années. Selon lui, les statistiques officielles ne prennent pas en compte le tourisme d'achat. "Nous estimons qu'un kilo de viande sur dix consommés en Suisse a été acheté à l'étranger".

Selon le directeur de Bell, cette tendance se constate dans tous les segments de produits et dans toutes les régions. "Les consommateurs suisses ne vont plus faire leurs courses hors de Suisse pour une seule question de prix, mais parce qu'ils en ont pris l'habitude".

Neuer Inhalt Horizontal Line