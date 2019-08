Belinda Bencic a abandonné au 1er tour du tournoi de Cincinnati mardi. La Saint-Galloise était menée 6-4 1-0 par la Bélarusse Victoria Azarenka.

Après avoir perdu la première manche face à la 40e joueuse mondiale, Bencic s'est fait breaker d'entrée dans le second set avant de déclarer forfait et de quitter le court en larmes après avoir consulté le médecin. La nature de sa blessure est encore inconnue.

Celle qui est classée 12e à la WTA avait pourtant parfaitement commencé. C'est simple: elle avait pris les deux premiers services de son adversaire. Deux breaks qu'elle n'a pas réussi à confirmer. Et puis, à 3-3, Azarenka a pris la main et n'a plus rien lâché dans ce premier et dernier set.

