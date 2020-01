Belinda Bencic s'est qualifiée pour le 2e tour à Adelaide. En revanche, Viktorija Golubic a connu l'élimination, tout comme Jil Teichmann à Hobart.

Tête de série no 4, Bencic a battu la Russe Daria Kasatkina (WTA 70), issue des qualifications, en une heure et demie 6-4 6-4. La prochaine adversaire de Bencic sera la gagnante du duel entre l'Allemande Julia Görges (WTA 41) et l'Australienne Priscilla Hon (WTA 122).

De son côté, Golubic n'a pas pesé lourd face à l'Américaine Sofia Kenin, tête de série no 7. La Zurichoise n'a passé qu'une heure sur le court de la côte sud de l'Australie pour s'incliner 6-0 6-4.

A Hobart en Tasmanie, le parcours de Jil Teichmann (WTA 68) s'est arrêté au premier tour également. Elle a perdu contre la Britannique Heather Watson (WTA 122) en près de deux heures 6-1 4-6 4-6. La Biennoise avait pourtant bien commencé avec le gain du premier set parfaitement maîtrisé en 25 minutes. .

