Belinda Bencic (WTA 7) peut toujours espérer disputer les demi-finales du Masters WTA à Shenzhen. Elle a dominé Petra Kvitova (WTA 6) 6-3 1-6 6-4 pour cueillir son premier succès dans le groupe rouge.

La St-Galloise a son destin en main avant la dernière journée de cette poule. Elle se hissera en effet dans le dernier carré si elle bat Kiki Bertens (WTA 10) jeudi. Elle pourrait même théoriquement y parvenir en cas de défaite face à la Néerlandaise, qui a battu Ashleigh Barty (WTA 1) en trois sets mardi.

Touchée au talon gauche dimanche dans son match perdu en trois manches face à Ashleigh Barty, Belinda Bencic n'a pas semblé souffrir face à Petra Kvitova. Elle avait pourtant tout à craindre de son affrontement avec la gauchère tchèque, qui l'avait battue lors de quatre de leurs cinq précédents duels.

La St-Galloise, qui aurait été éliminée en cas de défaite face à la double championne de Wimbledon (2011, 2014), a senti le vent du boulet mardi. Malmenée dans un deuxième set dont elle a perdu les quatre premiers jeux, elle a dû faire face à une balle de break alors qu'elle était menée 3-4 30/40 dans l'ultime manche.

Belinda Bencic a alors écarté le danger avec panache, armant un service gagnant pour relancer ses actions. Et elle n'a dès lors plus lâché son os: elle a conclu cette partie longue de 1h47' au pas de charge, s'adjugeant 11 des 14 derniers points pour décrocher son deuxième succès en six duels face à Petra Kvitova.

