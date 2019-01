Bencic battue, l'Allemagne égalise à 1-1

Comme l'an dernier, un double mixte est nécessaire pour désigner le vainqueur de la Hopman Cup.

Belinda Bencic (WTA 54) s'est en effet inclinée 6-4 7-6 (8/6) devant la championne de Wimbledon Angelique Kerber (WTA 2), qui permet donc à l'Allemagne d'égaliser à 1-1 en finale face à la Suisse.

Le scénario est donc pour l'heure identique à celui de la finale 2018, remportée 2-1 par Roger Federer et Belinda Bencic face à Alexander Zverev et Angelique Kerber. Le Bâlois a comme l'an passé apporté le premier point à son équipe, dominant le vainqueur du dernier Masters 6-4 6-2. Et la St-Galloise n'est à nouveau pas parvenue à porter l'estocade, elle qui avait été dominée 6-4 6-1 par la gauchère allemande l'an passé à Perth.

Belinda Bencic a pourtant tenu la dragée haute à Angelique Kerber, malgré une entame de match catastrophique (elle fut menée 3-0, après avoir perdu ses deux premiers jeux de service). La St-Galloise s'est arrachée pour obtenir le droit de disputer un jeu décisif dans le deuxième set, alors que son adversaire avait servi à deux reprises pour le gain du match à 5-4 et à 6-5. Et elle a écarté deux balles de match de manière consécutive dans ce tie-break (à 6/4 et à 6/5). Mais elle n'a rien pu faire sur la troisième, Angelique Kerber lâchant un contre de revers imparable.

Roger Federer et Belinda Bencic restent sur une défaite en double mixte, subie jeudi à Perth face au duo grec Stefanos Tsitsipas/Maria Sakkari dans un match il est vrai sans enjeu (4-3 2-4 4-3). Mais la paire surnommée "Benderer" avait pris le meilleur sur Alexander Zverev et Angelique Kerber l'an dernier en finale à Perth, s'imposant 4-3 4-2 pour cueillir le titre.

Neuer Inhalt Horizontal Line