Etre no 1 mondial et tenant du titre n'offre aucune garantie à New York au moment d'affronter un joueur ou une joueuse suisse.

Comme Stan Wawrinka la veille au soir face à Novak Djokovic, Belinda Bencic a décroché la lune en 8e de finale de l'US Open. La Saint-Galloise a rendu une copie parfaite pour s'imposer 7-5 6-4 en moins d'une heure et demie devant Naomi Osaka et s'offrir un deuxième quart de finale à Flushing Meadows après cinq ans d'attente. Une Naomi Osaka qui cédera par ailleurs le premier rang du classement WTA à Ashleigh Barty lundi prochain.

Même si la Japonaise n'était sans doute pas au sommet de sa forme en raison d'une gêne au genou gauche, la partition délivrée par Belinda Bencic fut vraiment très belle. Son sens de l'anticipation lui a permis de neutraliser la puissance adverse. Et avec son revers, elle possède une arme extraordinaire pour bâtir et conclure aussi des points de toute beauté.

Déjà victorieuse cette année de Naomi Osaka à Indian Wells et à Madrid, la St-Galloise a réussi la passe de trois avec une rare autorité. Le poids de l'enjeu n'a pas retenu son bras. Elle a témoigné d'un relâchement remarquable qui annonce peut-être des lendemains encore plus glorieux à Flushing Meadows.

Place à Vekic

En 2014, son parcours à New York s'était achevé sur une défaite "brutale" devant la Chinoise Suhai Peng. Mercredi, Belinda Bencic affrontera Donna Vekic (no 23), contre laquelle elle reste sur une défaite 6-4 6-1 ce printemps à Roland-Garros, pour le deuxième quart de finale de sa carrière en Grand Chelem.

Donna Vekic accède quant à elle pour la première fois à ce stade de la compétition dans un "major", après avoir s'être retrouvée à un point de la défaite devant l'Allemande Julia Görges (no 26). La Croate a, en effet, sauvé une balle de match à la relance à 5-4 au deuxième set avant de s'imposer 6-7 7-5 6-3 après 2h42' de match.

