Belinda Bencic (WTA 10) a trébuché lors de son entrée en lice au tournoi de Linz. En seizièmes de finale, la St-Galloise a subi la loi de l'Allemande Anna-Lena Friedsam (WTA 166) 6-4 2-6 6-2.

Désillusion pour Bencic en Autriche. Trop inconstante, la Suissesse n'est de reste pas en position de force pour une qualification en vue du Masters. La Saint-Galloise avait pourtant pris un départ idéal, menant 4-0 avec deux breaks en poche, avant de connaître une traversée du désert assez inexplicable. Comme s'il n'y avait plus qu'une joueuse sur le court, Bencic a complètement craqué pour perdre les six jeux suivants et le set dans la foulée. La dixième joueuse mondiale a remis de l'ordre en début de second set avec le gain de son service.

Malgré quelques errances, Bencic a remporté le deuxième set 6-2 sur sa 5e (!) balle de set. Dans la dernière manche, la récente demi-finaliste de l'US Open a cédé son engagement à deux reprises alors que l'Allemande a tenu bon en terminant la partie avec les quatre derniers points.

Ca coince pour Vögele

Stefanie Vögele (WTA 132) court elle toujours après un premier succès WTA depuis six mois! L'Argovienne s'est inclinée 6-3 7-6 (7/3) dès le 1er tour face à la très jeune Américaine Cori Gauff (WTA 110).

Sevrée de victoire depuis qu'elle a atteint les quarts de finale à Lugano en avril, Vögele pensait sans doute, après avoir franchi deux tours dans le tableau des qualifications, avoir ses chances mardi face à la prodige floridienne de 15 ans, laquelle a remplacé au pied levé la Grecque Maria Sakkari (poignet). Elle n'avait pas tout à fait tort, comme le prouve sa (vaine) remontée dans le deuxième set, de 2-5 à 6-5 en sa faveur en sauvant une balle de match, avant de perdre les six derniers points du tie-break.

Neuer Inhalt Horizontal Line