Ce contenu a été publié le 16 octobre 2018 17:37 16. octobre 2018 - 17:37

Belinda Bencic (WTA 47) a enfin renoué avec la victoire sur le circuit principal. Elle s'est aisément imposée 6-2 6-1 au 1er tour au Luxembourg face à la Néerlandaise Arantxa Rus (WTA 111).

La St-Galloise, qui se mesurera en 8e de finale à Kirsten Flipkens (WTA 52) ou à Mandy Minella (WTA 113). n'avait plus connu les délices de la victoire dans un tableau final depuis le 21 août et un succès sur Camila Giorgi en 8e de finale à New Haven. Elle restait sur cinq défaites subies dès le 1er tour, la dernière face à la modeste Vera Lapko à Linz la semaine passée (1-6 6-1 6-0).

Belinda Bencic a toujours fait la course en tête face à Arantxa Rus, issue aussi des qualifications, menant 4-0 service à suivre. Elle a certes concédé son service à deux reprises, les deux fois dans la première manche, mais a signé pas moins de six breaks. La St-Galloise a témoigné d'une grande efficacité dans le deuxième set, convertissant les deux occasions dont elle a bénéficié à la relance.

