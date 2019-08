Belinda Bencic (WTA 12) a parfaitement négocié son 1er tour à Toronto.

La St-Galloise a dominé la qualifiée russe Anastasia Potapova (WTA 75) 6-2 6-1. Sa prochaine adversaire sera la Slovène Polona Hercog (WTA 54) ou l'Allemande Julia Görges (WTA 25).

Titrée en 2015 pour sa seule précédente apparition dans la cité ontarienne, Belinda Bencic n'a mis que 64' pour s'adjuger son premier duel avec Anastasia Potapova (18 ans). La tête de série no 11 du tableau a signé cinq breaks, deux dans le premier set et trois dans le deuxième, et n'a perdu que 12 points sur son engagement.

La St-Galloise de 22 ans effectue cette semaine son retour aux affaires, un mois après sa décevante élimination subie en 16e de finale à Wimbledon où elle affichait de grandes ambitions. La logique voudrait qu'elle retrouve Elina Svitolina (WTA 7) au 3e tour à Toronto, puis Ashleigh Barty (WTA 1) en quart de finale.

