Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 15 avril 2014 14:21 15. avril 2014 - 14:21

Un tribunal italien a imposé à Silvio Berlusconi d'effectuer un an de travaux d'intérêt général à la suite de sa condamnation pour fraude fiscale, selon une source judiciaire. Cette même source n'a pas précisé la nature des activités auxquelles sera soumis l'ancien président du Conseil.

Les avocats de Silvio Berlusconi ont proposé que leur client s'occupe de personnes handicapées dans une nouvelle résidence spécialisée qui va être ouverte dans la campagne près de Milan.

En raison de son âge, 77 ans et du fait qu'il ne s'agit pas d'un crime de sang, M. Berlusconi ne risquait pas la prison mais l'assignation à domicile qui est très contraignante. Elle aurait limité fortement ses déplacements, les réunions politiques auxquelles il aurait pu participer et l'aurait obligé à signer régulièrement au commissariat de police.

Le "tribunal de surveillance" milanais a en revanche décidé que M. Berlusconi devra se rendre une fois par semaine dans un centre médicalisé pour handicapés et personnes âgées dépendantes dans la banlieue de Milan, à Cesano Boscone (20'000 habitants). Il devra y rester "au moins quatre heures".

L'ex-Cavaliere ne devra pas quitter la Lombardie (région de Milan) mais sera autorisé à se rendre du mardi au jeudi à Rome, comme l'avait demandé celui qui reste président du parti Forza Italia (centre droit). "Il devra être de retour à son domicile à 23h00 le jeudi même", a précisé dans sa décision, le président du tribunal, Pasquale Nobile de Santis.

Satisfaction

Les avocats de M. Berlusconi ont exprimé leur "satisfaction pour la décision du tribunal de surveillance" qu'ils ont qualifiée "d'équilibrée eu égard aussi aux activités politiques du président Berlusconi".

Même s'il est inéligible en raison de sa condamnation et déchu de tout mandat public, M. Berlusconi tient beaucoup à participer activement à la campagne de Forza Italia pour les élections européennes du 25 mai, alors que cette formation est en perte de vitesse.

Selon de récents sondages, le Parti démocrate (PD) de gauche du chef du gouvernement Matteo Renzi caracole en tête des intentions de vote à plus de 30% (31 à 34%), loin devant FI qui plafonne autour des 21/22% et risque d'être supplanté par le Mouvement cinq étoiles (M5S), le parti contestataire et anti-politique de Beppe Grillo.

Neuer Inhalt Horizontal Line