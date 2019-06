Le Colombien Egan Bernal (Ineos) a remporté le Tour de Suisse au terme de la 9e étape à Ulrichen. Il devance l'Australien Rohan Dennis de 19'' au classement général.

La dernière étape avec départ et arrivée à Ulrichen dans le Haut-Valais via les cols du Nufenen, du St-Gothard et de la Furka, a été remportée en solitaire par le Britannique Hughes Carty (EF Education). A 24 ans, il fête le plus grand succès de sa carrière. Il est parti seul dans la première ascension de la journée dans le Nufenen et n'as pas eu peur d'affronter trois cols seul en tête pour triompher sur l'aérodrome d'Ulrichen après près de 95 km d'échappée solitaire. "Je me suis senti bien dès la première ascension. J'ai continué", précisait Carthy à l'arrivée.

De son côté, Bernal a parfaitement contrôlé la course. Attaqué dans le col de la Furka par son dauphin, Rohan Dennis, il s'est contenté de suivre l'Australien jusqu'à l'arrivée. Dennis et Bernal ont terminé 2e et 3e de l'étape à 1'02''. Le Suisse Mathias Frank a pris la 4e place à 1'50''.

Bernal (22 ans) remporte ainsi sa deuxième course de la saison après son triomphe dans Paris - Nice. Le Sud-Américain était prévu d'être aligné comme leader de l'équipe Ineos au Tour d'Italie. Mais quelques jours avant le départ, il s'était fracturé la clavicule. Après la grave blessure de Chris Froome et la chute de Geraint Thomas au Tour de Suisse, Bernal pourrait s'avérer une arme redoutable pour l'équipe britannique lors du prochain Tour de France, qui débute le 6 juillet à Bruxelles.

Neuer Inhalt Horizontal Line