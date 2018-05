Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 15 mai 2018 07:30 15. mai 2018 - 07:30

Egan Bernal (Sky) a remporté lundi l'étape-reine du Tour de Californie, dont Mathias Frank a terminé 7e.

Le Colombien, 2e du récent Tour de Romandie, a du même coup pris les commandes de la plus importante course à étapes du calendrier américain.

Bernal avait fait de cette deuxième étape, avec son arrivée à 1062 m d'altitude après une rampe de 12 kilomètres, son objectif principal de la semaine. Le grand espoir du cyclisme colombien n'a pas manqué son rendez-vous et s'est offert à 21 ans sa quatrième victoire de l'année.

Bien aidé par ses coéquipiers Tao Geoghegan Hart et Sebastian Henao qui ont assuré le train dans l'ascension finale, Egan Bernal a placé son attaque décisive à deux kilomètres de l'arrivée dans la portion la plus raide de la pente menant à Gibraltar Road. Il a franchi la ligne d'arrivée avec 21'' d'avance sur le Polonais Rafal Majka (2e) et 25'' sur le Britannique Adam Yates (3e).

Mathias Frank a concédé 40'' et a terminé juste devant l'un des battus du jour, l'Américain Tejay van Garderen, 8e à 50''. Le Lucernois pointe au même rang au classement général, dans lequel Bernal compte 25'' d'avance sur Majka.

Neuer Inhalt Horizontal Line