Bernard Maissen prend la tête de l'Office fédéral de la communication (OFCOM). L'actuel directeur de la division médias de l'office a été nommé mercredi par le Conseil fédéral.

Le Grison de 59 ans succède à Philippe Metzger qui a rejoint la Commission électrotechnique internationale en février. Il prendra ses fonctions le 1er juillet. D'ici là, l'OFCOM sera dirigé ad intérim par le directeur suppléant Philippe Horisberger.

M. Maissen a occupé plusieurs postes de journaliste et de rédacteur en chef, notamment auprès de l'Agence télégraphique suisse (ATS) avant de rejoindre l'OFCOM en 2018, a précisé sa ministre de tutelle Simonetta Sommaruga jeudi devant la presse. Le Conseil fédéral a choisi une personnalité compétente, qui apporte également une expérience en matière de gestion d’entreprise.

Grâce à sa solide connaissance du secteur des médias et à son vaste réseau dans les milieux politiques et économiques, il est idéalement armé pour relever les défis qui attendent l’OFCOM. En tant que nouveau directeur, il lui incombera de mettre en oeuvre et de développer la politique suisse des médias et des télécommunications tout en renforçant l’exécution de la législation existante.

Nouveaux modèles

La situation économique des médias s'est encore aggravée avec la crise du coronavirus, a relevé Bernard Maissen. "Cette crise a montré l'importance des médias. La population a pu s'informer de manière autonome grâce à eux."

Mais, a souligné le nouveau directeur, les médias doivent faire face à des problèmes structurels depuis longtemps. Le Conseil fédéral a réagi et proposé un paquet d'aide. L'idée est d'offrir du temps à tous les médias, presse écrite, online, radios et télévisions, afin de développer de nouveaux modèles, a conclu M. Maissen.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenu externe Vivre et travailler dans les montagnes grâce à Internet