Ce contenu a été publié le 16 mars 2010 12:46 16. mars 2010 - 12:46

Sion - Condamné à une peine de cinq ans et huit mois de réclusion, le chanvrier valaisan Bernard Rappaz ne s'est pas présenté à la prison des Iles à Sion où il doit purger sa peine. Plusieurs médias présents ont constaté l'absence du chanvrier.

L'agriculteur avait déjà annoncé qu'il ne souhaitait pas se rendre à la prison par ses propres moyens. Dans une interview réalisée lundi et diffusée mardi par Rhône FM, il déclare attendre qu'on vienne le chercher. "C'est une question de principe", précise-t-il.

Le chanvrier a été condamné en novembre 2008 pour violation grave de la loi fédérale sur les stupéfiants et gestion déloyale aggravée. Son dernier recours a été déclaré irrecevable par le Tribunal Fédéral en octobre 2009. Le 1er février dernier, il a déposé une demande de révision de son procès.

