Ce contenu a été publié le 1 octobre 2018 22:32 01. octobre 2018 - 22:32

Le match de présaison entre les New Jersey Devils et Berne a souri aux Américains 3-2 après prolongation. C'est Taylor Hall qui a dansé dans la défense bernoise pour inscrire le but gagnant.

Dans une PostFinance pleine comme un oeuf, les 17'000 spectateurs n'avaient d'yeux que pour Nico Hischier. Le numéro un de la draft 2017 a accaparé toute l'attention. Son coéquipier Taylor Hall, MVP de la saison dernière, avait d'ailleurs bien compris avant la rencontre que cette partie revêtait un caractère particulier pour le Haut-Valaisan de 19 ans. "On fera tout pour qu'il puisse inscrire un but devant son public", avait poliment annoncé le Canadien.

Devant autant d'attention, le numéro 13 des Devils a produit quelques flashes mais pas de moment d'anthologie. Il se souviendra surtout qu'il a perdu sa canne sur le 2-2 d'Arcobello à la 58e. L'attaquant américain a su se mettre en évidence avec un but et un assist.

Hischier, entouré de Hall et Palmieri, a tenté de mettre en valeur ses coéquipiers sans chercher à tirer la couverture vers lui. Dans un match plaisant et fluide à suivre, Berne a tenu tête aux Devils. Les Suisses n'ont jamais paru hors de position ou pas à leur place face à l'une des seize meilleures formations du monde la saison passée.

En début de prolongation, ce sont même les Ours qui ont été les plus proches de marquer. Seulement face à des joueurs du calibre de hall, la moindre petite erreur se paie cash, surtout à 3 contre 3. Le Canadien a récupéré le puck dans la zone défensive des Devils avant de jeter de multiples coups d'oeil pour voir s'il pouvait servir Hischier. Comme le Haut-Valaisan était trop loin, Hall a choisi de faire seul pour finalement déjouer Genoni.

L'autre Suisse aligné dans les rangs de New Jersey, Mirco Müller, a disputé un match sobre au côté de Sami Vatanen.

Berne va maintenant retrouver la quiétude du championnat avec un match autrement plus physique mercredi aux Vernets face à Genève. Quant aux Devils, ils commenceront leur saison samedi à Göteborg contre les Edmonton Oilers.

