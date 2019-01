Berne pose sa patte sur le derby

Berne a remporté le "derby des pattes" au Stade de Suisse pour le compte de la 31e journée. Les Ours ont frappé dans le dernier tiers pour un succès 4-1 sur Langnau.

L'événement a mis du temps à décoller mais une fois que Berne a trouvé la faille, les buts sont tombés à un rythme régulier. Les 20'672 spectateurs ont assisté à une rencontre en extérieur avec tous les défauts qu'elle comporte. Glace cassante, plexiglas plié, buts qui sortent de leurs logements très facilement, ce Langnau-Berne ne restera pas dans les mémoires. En tous les cas lors des quarante première minutes.

Car dans le troisième tiers, Berne a posé sa patte sur le derby. Et tout est parti d'un but annulé en début de période. Andresson a expédié le puck dans la lucarne, mais le quatuor arbitral a refusé la réussite du Suédois à licence suisse pour une cage déplacée par Ciaccio sur un déplacement latéral. Mais vingt secondes plus tard, en infériorité numérique, Haas, sur un excellent travail de Scherwey, a pu ouvrir le score et se faire pardonner son penalty manqué à la 30e. 76 secondes après, le Fribourgeois a servi Burren pour le 2-0.

Dans le même temps, Zurich a triomphé sur la plus petite des marges (1-0) contre Rapperswil. Quant au leader Zoug, il a été sans pitié devant Ambri-Piotta pour une victoire 6-2.

