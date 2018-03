Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 24 novembre 2012 22:54 24. novembre 2012 - 22:54

Genève - Battu vendredi à domicile dans le 100e duel entre les deux équipes en LNA, Berne a pris une cinglante revanche sur son voisin Bienne samedi. Les Ours sont allés s'imposer 2-8 au Stade de Glace.

Berne, qui a pu compter sur un John Tavares intenable (2 buts et 4 assists !), devance donc à nouveau son adversaire du jour au classement au terme de la 25e journée. Le "SCB" a parfaitement su gérer l'entame de match. Byron Ritchie ouvrait la marque après 23'' seulement, Ryan Gardner puis Mark Streit permettant aux finalistes des play-off 2012 de prendre le large (0-3 à la 25e). La réaction biennoise venait de la crosse de l'inévitable Tyler Seguin, auteur de son 20e but en 20 matches de LNA (1-3 à la 28e). Mais Berne n'allait pas lâcher son os.

Davos a également mis les choses au point samedi après avoir connu la défaite à domicile face aux Zurich Lions 24 heures plus tôt. Les Grisons - qui restent sous la barre - l'ont emporté 1-6 au Hallenstadion grâce notamment au triplé de leur topscorer Dario Bürgler (20 points désormais cette saison) et aux trois assists de Joe Thornton. Les Lions changeaient de gardien après le 0-4 à la 22e minute, en vain.

Dominé 6-4 par Rapperswil-Jona vendredi, Kloten a largement rectifié le tir à domicile. Les Flyers se sont imposés 5-0 face aux Lakers, reprenant leurs bonnes habitudes face à une formation qu'ils ont battue à 20 reprises dans leurs 21 derniers duels. Raffaele Sannitz s'est particulièrement mis en évidence, réussissant trois assists.

Zoug a pour sa part remporté deux succès en 24 heures face à Langnau, écrasant les Tigers 2-7 à l'Ilfis. Ses deux meilleurs compteurs, Damien Brunner et Linus Omark, ont tous deux inscrit 3 points dans cette rencontre. Ils en sont respectivement à 38 et 37 points depuis le début de la saison.

Lugano sait toujours voyager. Battus lors de leurs dix précédents déplacements, les "bianconeri" ont renoué avec la victoires loin de leur Resega samedi lors du derby tessinois. Ils se sont imposés 2-3 ap dans une Valascia pleine à craquer (6500 spectateurs) grâce à une réussite d'Ilkka Heikkinen après 3'45'' de jeu supplémentaire. Ambri-Piotta constituait il est vrai l'adversaire idéal pour Lugano, vainqueur de dix des onze derniers derbies.

Classement: 1. Genève-Servette 25/51 (82-58). 2. Zurich Lions 27/45 (79-73). 3. Zoug 25/43 (89-76). 4. Fribourg Gottéron 24/42 (72-60). 5. Berne 24/40 (76-58). 6. Bienne 25/38 (82-87). 7. Kloten Flyers 25/38 (78-71). 8. Lugano 24/37 (83-70). 9. Davos 24/35 (80-72). 10. Rapperswil-Jona Lakers 25/33 (72-101). 11. Ambri-Piotta 24/23 (60-87). 12. Langnau Tigers 22/16 (50-90).

