Fribourg Gottéron s'est offert un beau petit succès en National League sur la glace du CP Berne (2-1). De son côté, Lausanne s'est sorti du piège à Rapperswil-Jona pour s'imposer 5-2.

Pour la deuxième fois de la saison, les Fribourgeois ont remporté deux matches de suite. Dans la capitale, ils ont pu s'appuyer sur un Reto Berra des grands jours même s'il a commis une grosse bourde sur la réduction du score d'Ebbett en laissant le puck à Praplan derrière sa cage (37e). Mais ses coéquipiers avaient déjà fait le nécessaire avant la mi-match grâce à des réussites de Gunderson (6e) et de Rossi (25e).

Après un début de match difficile, le Lausanne HC ne s'est pas fait piéger sur la glace des Lakers. A Rapperswil-Jona, les Vaudois ont fait la différence au cours de la deuxième période. D'abord par les défenseurs Junland et Genazzi, avant que Froidevaux et Jeffrey ne donnent une marge de sécurité au LHC, le tout en moins de neuf minutes. Après deux défaites, les Lausannois retrouvent le chemin de la victoire sur une glace où les Zurich Lions, Bienne, Genève-Servette, Berne et Zoug se sont inclinés cette saison.

Il a manqué un petit quelque chose à Genève-Servette contre Zoug (2-3). Les Genevois attendent depuis le 11 décembre 2015 de fêter un succès dans le temps réglementaire face à l'équipe de Suisse centrale. Robert Mayer a dû s'incliner en fin de première période et au début de la deuxième. Après un temps mort, les Genevois se sont remis dans le bon sens et ont profité de leur jeu de puissance pour égaliser par Winnik (26e) et Fehr (32e). Mais Diaz a fini par trouver le chemin des filets cette saison. D'un tir puissant en supériorité numérique, le capitaine zougois a placé ses coéquipiers sur le chemin du succès (47e) après trois défaites de suite.

Bienne est allé chercher au courage un succès de prestige 4-3 après prolongation face aux leaders, les Zurich Lions. Comme la veille à Langnau, les Seelandais ont dû aller en prolongation pour s'imposer sur un tir de Jason Fuchs (64e). Auparavant, Pius Suter avait vu son bon annulé pour une obstruction sur le gardien Elien Paupe. Les Biennois ont mené 2-0 dans cette rencontre mais ont été rejoint en 52'' sur des réussites de Roe et Berni au début de la troisième période.

Dans le derby tessinois, Ambri-Piotta s'est forgé un avantage de 3 buts jusqu'à la 38e minute. Mais les Luganais sont revenus pour arracher l'égalisation 3-3 à 36'' du terme du temps réglementaire avec le premier but de la saison du défenseur Elia Riva. Heureusement pour eux, les Léventins se sont repris dans la séance aux tirs au but gagnée 4-1.

Classement: 1. Zurich Lions 18/37 (64-45). 2. Bienne 18/32 (49-45). 3. Lausanne 16/27 (47-44). 4. Genève-Servette 18/27 (50-51). 5. Zoug 15/25 (52-43). 6. Lugano 16/25 (44-44). 7. Davos 11/21 (37-29). 8. Langnau Tigers 16/21 (39-48). 9. Berne 17/21 (51-55). 10. Rapperswil-Jona Lakers 17/21 (41-50). 11. Fribourg-Gottéron 15/17 (29-38). 12. Ambri-Piotta 17/17 (38-49).

