Matteo Berrettini (ATP 11) effectuera son entrée dans le top 10 du classement technique de l'ATP lundi prochain.

L'Italien de 23 ans est assuré de gagner au moins un rang grâce à son accession au dernier carré à Vienne. Il a dominé Andrey Rublev (ATP 22) 7-5 7-6 en quart de finale dans la capitale autrichienne. Son prochain adversaire sera Dominic Thiem (ATP 5).

Demi-finaliste du dernier US Open et du récent Masters 1000 de Shanghai, Matteo Berrettini est le sixième joueur à faire sa première apparition dans le top 10 cette année, après Stefanos Tsitsipas, Karen Khachanov, Fabio Fognini, Daniil Medvedev et Roberto Bautista Agut. Il pourrait se hisser jusqu'au 8e rang lundi.

Le puissant Italien, qui figurait en 54e position à la fin 2018, peut caresser l'espoir de disputer le Masters de Londres. Il occupe la 8e place de la Race, le classement qualificatif pour le grand rendez-vous de fin de saison, avant les demi-finales des tournois de la semaine (Vienne et Bâle).

Neuer Inhalt Horizontal Line