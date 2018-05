Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 21 mai 2018 10:19 21. mai 2018 - 10:19

Le président de la Confédération Alain Berset souhaite que les enseignements tirés par l'OMS permettent de contrôler la récente flambée d'Ebola en RDC. Pour les 70 ans de l'institution, il a demandé lundi à Genève du "courage" aux Etats pour des avancées sur la santé.

"L'OMS a connu de grands succès", "avec ténacité", a-t-il relevé au début de l'Assemblée mondiale de la santé qui rassemble les 197 pays membres de l'organisation. La liste est longue: de la lutte contre le sida aux vaccins contre la grippe en passant par la défense de la santé pour toutes les populations et indépendamment des situations culturelles, sociales ou financières.

Mais la crise d'Ebola dans l'ouest de l'Afrique puis celle de Zika ont montré qu'"il a parfois été difficile d'apporter les réponses" adaptées, a rappelé Alain Berset. Depuis, l'OMS a lancé un nouveau dispositif de réponse aux situations sanitaires d'urgence.

Depuis la flambée récente d'Ebola en République démocratique du Congo (RDC), le directeur général de l'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus a multiplié les réactions. Il s'est rendu il y a une semaine sur place, quelques jours à peine après l'annonce de l'épidémie. M. Berset a salué cette activité.

Appel sur la flexibilité

Plus largement, le président de la Confédération a relevé les efforts encore à mettre en oeuvre pour améliorer la santé dans le monde. Il soutient l'objectif d'atteindre la couverture d'un milliard de personnes supplémentaires de 2019 à 2023, de protéger un milliard de personnes en plus face aux urgences sanitaires et d'améliorer la situation d'un autre milliard d'individus sur une dizaine de questions.

Dans un contexte de conflits civils, l'OMS "n'a rien perdu de son importance. Elle est plus importante que jamais", ajoute Alain Berset. "La santé est un droit de l'homme", prévient-il.

Pour la Suisse, l'accès pour tous aux services de santé et la protection face aux situations d'urgence sanitaire constituent un couple. Berne fait également de l'accès aux produits médicaux et de la sécurité des patients ainsi que de la lutte contre les maladies non transmissibles des priorités.

"C'est notre courage commun" qui permettra à l'OMS de poursuivre avec succès son mandat pour la santé pour tous, a expliqué M. Berset. Et d'appeler à la flexibilité pour le dispositif de santé mondial.

Neuer Inhalt Horizontal Line