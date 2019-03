Les mémoires de l'ancienne First Lady américaine Michelle Obama se sont vendues à plus de dix millions d'exemplaires. (archive)

Le géant allemand des médias et de l'édition Bertelsmann a publié mardi un bénéfice net 2018 dépassant le milliard d'euros pour la quatrième année d'affilée. Le groupe a notamment tiré profit de l'autobiographie de Michelle Obama, comme de ses activités en ligne.

L'an dernier, le résultat net du propriétaire de RTL, M6 et de nombreux magazines comme Geo ou Gala a atteint 1,1 milliard d'euros, conforme à l'objectif de dépasser le milliard d'euros, bien qu'en recul de 8% en raison d'effets exceptionnels, explique le groupe dans un communiqué.

Le bénéfice d'exploitation (Ebit) est lui en retrait de 2% à 2,59 milliards d'euros tandis que les ventes ont elles progressé de 2,8% à 17,7 milliards d'euros, retrouvant leur plus haut niveau depuis 2007.

A côté du groupe de télévision RTL, l'éditeur Penguin Random House a tiré les ventes, avec le lancement réussi de "Becoming" ("Devenir" dans sa version française), les mémoires de l'ex "First Lady" américaine, Michelle Obama, vendues à plus de 10 millions d'exemplaires.

La filiale d'édition musicale BMG, avec ses artistes phares Lil Dicky, Jason Aldean et Kylie Minogue, a connu une forte année de croissance organique après des années riches en acquisitions. La société de services Arvato comme sa division de formation Bertelsmann Education Group ont aussi progressé.

Les portails numériques de tous ces acteurs ont eux vu leurs ventes augmenter globalement de 10% sur un an, grâce notamment à la plate-forme de découverte d'applications AppLike, au sein de l'éditeur Gruner + Jahr. De sorte que les activités dans le numérique représentent peu ou prou la moitié des recettes totales, ajoute le groupe.

Pour l'année en cours, le groupe dirigé par Thomas Rabe vise une "poursuite de la croissance des ventes" et une "rentabilité opérationnelle élevée".

Neuer Inhalt Horizontal Line