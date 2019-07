Nina Betschart et Tanja Hüberli ont signé un exploit aux Championnats du monde de Hambourg. Elles se sont qualifiées pour les quarts de finale à la faveur de leur succès sur Ana Patricia/Rebecca

Nina Betschart et Tanja Hübaerli ont parfaitement choisi leur moment pour prendre leur revanche sur les Brésiliennes, têtes de série no 4 du tableau. Battues par Patricia/Rebecca lors des tournois d'Itapema et de Varsovie, elles n'ont pas raté l'Acte III de leur duel. Elles se sont imposées 19-21 21-15 15-12 pour pouvoir encore nourrir leur rêve d'une médaille.

Ce succès de Betschart/Hüberli a redonné de belles couleurs au camp suisse. La journée avait, en effet, très mal débuté avec les éliminations de Joana Heidrich et d'Anouk Vergé-Dépré en huitième de finale, et d'Adrian Heidrich et de Mirco Gerson en seizième de finale.

