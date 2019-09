Bianca Andreescu est allée au bout de son rêve. La Canadienne de 19 ans a remporté l'US Open après son succès 6-3 7-5 en finale devant Serena Williams.

Eliminée l'an dernier au premier tour... des qualifications de ce même tournoi, Bianca Andreescu est la nouvelle reine de New York. Deux jours après avoir barré la route de Belinda Bencic, elle a crucifié Serena Williams qui échoue une fois de plus dans la quête du record des 24 titres du Grand Chelem de Margaret Court.

Depuis sa victoire à l'Open d'Australie en 2017, sa 23e dans un Grand Chelem, l'Américaine n'arrive plus à gagner une grande finale. Battue l'an dernier par Angelique Kerber à Wimbledon et par Naomi Osaka à New York et cette année par Simona Halep à Wimbledon, Serena Williams n'arrête pas de buter sur la dernière marche. Alors qu'elle fêtera ses 38 ans le 26 septembre, on peut se demander si elle aura encore une chance d'égaler le record de Margaret Court.

Contrainte de sauver une balle de match à 6-3 5-1, Serena Williams, alors qu'elle avait livré une performance fort médiocre, a toutefois eu un sursaut remarquable. Poussée par un public d'un chauvinisme presque affligeant, l'Américaine a pu égaliser à 5-5, Touchée l'espace de quelques minutes mais pas sonnée pour le compte, la Canadienne est repartie au combat pour conclure sur sa troisième balle de match.

Titrée à Indian Wells et à Toronto, Bianca Andreescu a couronné avec ce sacre à Flushing Meadows une année exceptionnelle. Si elle est épargnée par les blessures - elle a souffert de l'épaule au printemps -, la Canadienne est appelée à régner demain. Elle possède, en effet, tous les coups, notamment un retour de service extraordinaire, pour s'imposer comme la patronne du Circuit.

