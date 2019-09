De nouveaux fleurons horlogers, comme Cartier, Jaquet Droz ou Audemars Piguet, ouvriront leurs portes lors de la Biennale du patrimoine horloger, qui va se tenir à La Chaux-de-Fonds et au Locle du 1er au 3 novembre. Au total 250 visites sont prévues.

"La course aux inscriptions pour les visites démarre mardi à 14h00 tapantes et ce sera sûrement la ruée", ont indiqué les organisateurs. Trente entreprises ouvrent leurs portes au public. Les visites sont gratuites, mais les inscriptions sont souvent nécessaires pour des raisons de sécurité et pour gérer l'affluence, ont précisé les Villes de La Chaux-de-Fonds et du Locle.

Au total, une cinquantaine de lieux, dont les musées d'horlogerie des deux villes ou des écoles qui forment aux métiers du monde horloger, pourront être visités lors de cette biennale. Plus de 5000 visiteurs sont attendus.

Au programme de la manifestation également: des discussions sur le patrimoine et l'économie ou sur la formation horlogère, un concert de Phanee de Pool le samedi 2 novembre à la salle de musique et des projections de feuilletons ou de séries liées à l'horlogerie. La 43e Bourse suisse de l'horlogerie au Musée international d'horlogerie le dimanche 3 novembre sera un des temps forts.

La Biennale du patrimoine horloger (BPH) a accompagné le processus d'inscription à l'UNESCO de l'urbanisme horloger de La Chaux-de-Fonds et du Locle, qui fête cette année son 10e anniversaire. La prochaine édition aura lieu en 2021.

