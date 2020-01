Le HC Bienne va mieux.

Battus huit fois de suite entre le 6 décembre et le 5 janvier, les Seelandais ont dominé Genève-Servette 7-3 pour cueillir un deuxième succès dans leurs trois derniers matches de National League. Lausanne s'est incliné 4-3 après prolongation à Berne, alors que Fribourg Gottéron a été écrasé 7-2 à Davos.

Genève-Servette marque le pas. La troupe du coach Patrick Emond a subi vendredi sa troisième défaite d'affilée, et l'enthousiasmante série de sept succès qui précédait semble désormais bien loin. Le GSHC a pourtant ouvert la marque dès la 7e minute, et a recollé à 2-2 à la 18e.

Les Genevois ont sombré défensivement à l'entame du dernier tiers-temps, encaissant trois buts - le dernier alors qu'ils évoluaient à 5 contre 4 - en l'espace de 247 secondes pour se retrouver menés 6-2. Toni Rajala avait redonné l'avantage à Bienne à la 38e sur un "caviar" de Kevin Fey.

Lausanne cède en prolongation

Lausanne, dont la série de quatre succès avait pris fin samedi dernier à Fribourg, a pour sa part enchaîné une deuxième défaite consécutive. Les hommes de Ville Peltonen menaient pourtant 2-0 à Berne à la 24e minute grâce à des buts de Jooris - son cinquième en sept matches - et de Herren.

Inoffensifs pendant la première moitié de cette rencontre, les Ours sont sortis de leur léthargie sous l'impulsion notamment de Mark Arcobello (3 assists vendredi). Ils ont forcé la décision après 34'' de jeu en "overtime" grâce à Calle Andersson. A noter que Beat Gerber a participé à son 933e match avec le "SCB", devenant ainsi le joueur ayant disputé le plus de parties sous le maillot des Ours.

Dure soirée pour Waeber

Fribourg Gottéron n'a pas pu rêver bien longtemps à un troisième succès d'affilée en championnat. Titularisé devant le filet des Dragons à la place d'un Reto Berra ménagé en vue de la réception de Berne samedi, Ludovic Waeber a cédé sa place à Joël Aebi après 5'30'' de jeu seulement!

Davos menait alors 4-0, Corvi ayant inscrit le 2-0 après 113'' sur le premier "power play" du match. Le 5-0 est tombé à la 15e, Marc Wieser signant un doublé. Waeber est d'ailleurs revenu au jeu à l'entame d'un deuxième tiers au cours duquel Adrien Lauper et Killian Mottet ont sauvé l'honneur fribourgeois.

Fin de série pour le "Z"

Vainqueurs de leurs trois matches précédents, les Zurich Lions ont par ailleurs été stoppés net sur la glace de Rapperswil. Les joueurs de Rikard Grönborg se sont inclinés 3-0 sur la glace des Lakers, qui ont fêté dignement leur 75e anniversaire vendredi.

Zoug a su profiter du revers du "Z". Vainqueur 3-1 d'Ambri-Piotta, le club de Suisse centrale a repris la tête du classement avec le même nombre de points (68) que les Zurichois mais avec trois matches en moins. Davos suit à une longueur, Genève-Servette à trois.

Langnau s'est imposé 3-1 à Lugano dans le dernier match de la soirée. Les Emmantalois restent donc au-dessus de la barre après avoir vaincu les "bianconeri" pour la quatrième fois de la saison en quatre duels. Lugano glisse pour sa part au 9e rang.

Neuer Inhalt Horizontal Line