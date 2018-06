Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 29 juin 2018 11:29 29. juin 2018 - 11:29

Cinq wallabies qui avaient pris la poudre d'escampette se sont promenés librement dans la région de Bienne (BE) entre samedi matin et dimanche. Quatre animaux ont été abattus et le 5e, toujours en fuite, est mort lors d'un passage d'un train mardi matin.

Les wallabies sont des animaux sauvages et nerveux. "Dans leur fuite, ils auraient pu créer des situations dangereuses particulièrement pour le trafic", a indiqué à Keystone-ATS Letizia Paladino, porte-parole de la police cantonale bernoise, confirmant une information de plusieurs médias. Les animaux ont été abattus, en accord avec leur propriétaire, par un spécialiste bénéficiaire d'un permis de chasse.

Contrairement à ce qu'ont affirmé certains médias, "il n'y a pas eu de chasse aux wallabies dans la ville de Bienne, car nous avons rapidement localisé les bêtes, ainsi que leur propriétaire", a ajouté Letizia Paladino. La police a tenté de saisir le 5e individu lundi, mais le wallaby a repris la fuite. Celle-ci s'est malheureusement achevée mardi matin sous un train dans la région de Bienne.

Pour des questions de protection des données, la police ne tient pas à fournir des informations sur le propriétaire, ni sur le lieu de captivité. Elle fait juste remarquer que ces bêtes n'étaient pas domestiquées et vivaient de manière libre dans un enclos.

