Bienne est en tête du championnat de National League après deux journées. Les Seelandais ont trouvé les ressources pour battre Genève-Servette 4-2 aux Vernets.

Dans cette rencontre entre deux équipes qui avaient gagné la veille, on a assez vite compris que le rythme ne serait pas dingue. Sans le concours des arbitres, on peut même dire que les spectateurs se seraient ennuyés comme les pierres au premier tiers.

Mais avec quelques coups de sifflet et des pénalités, les jeux de puissance ont pu entrer en action. Dans le camp servettien, on a à nouveau pu se délecter du jeune Deniss Smirnovs. Le Letton à licence suisse n'a pas eu les épaules trop petites dans son maillot de top scorer. Il a magnifiquement servi Wingels pour le 1-0. Puis Rathgeb a expédié un missile pour égaliser, avant que Douay ne redonne l'avantage aux Aigles en toute fin de première période.

Tout s'est finalement joué dans le dernier tiers. Un tiers où Bienne s'est montré diablement opportuniste. Et qui opportunisme dans le Seeland dit Toni Rajala. Après un triplé vendredi soir, le Finlandais volant a inscrit un doublé. Un but malin pour égaliser à 2-2 et un nouveau but dans la cage vide pour sceller le score. Entre ces deux réussites? Le but décisif signé Luca Cunti.

Les joueurs d'Antti Törmänen ont été plus roublards que les jeunes grenat. Pas grave, l'apprentissage passe par ce genre de défaite. Et peut-être que la fatigue s'est fait sentir en fin de rencontre.

Premier match de la saison entre deux cadors à Zoug entre l'EVZ et Zurich. Et victoire des Zougois 5-4 ap. Un but de Lindberg en tout début de prolongation a sauvé les joueurs de Dan Tangnes. Menés 4-2 à trois minutes de la fin, les Zougois ont trouvé la faille par deux fois grâce à Kovar et alors que Genoni avait quitté sa cage. Un coaching gagnant du Norvégien.

Dans le troisième et dernier match de la soirée, Rapperswil s'est imposé sans trop de difficultés 3-0 face à Ambri. Les Léventins, battus 4-3 chez eux la veille par Zoug, ont cette fois semblé bien empruntés. Roman Cervenka s'est rappelé au bon souvenir de tous avec un but et un assist.

