Ce contenu a été publié le 19 mai 2018 12:42 19. mai 2018 - 12:42

Bienne s'offre Damien Brunner. Le club seelandais a mis sous contrat pour deux saisons l'attaquant de 32 ans, l'un des plus chevronnés et talentueux de National League.

Damien Brunner était encore sous contrat avec Lugano jusqu'en 2019. Mais le club tessinois a décidé de laisser partir son joueur, qui a accumulé les blessures ces derniers mois. La dernière en date en mars, lorsque le Zurichois avait été sérieusement touché au genou gauche juste avant les play-off.

S'il retrouve toutes ses sensations, et évite de nouveaux pépins physiques, Damien Brunner constituera un renfort de choix pour Bienne. Il faut dire que l'ancien international affiche l'un des plus beaux CV du hockey suisse grâce à ses passages à Kloten et Zoug, sans oublier ses plus de 100 matches en NHL pour Detroit et New Jersey entre 2012 et 2014.

Damien Brunner était revenu début 2015 en Suisse à Lugano, avec qui il a disputé 132 rencontres de championnat (46 buts, 60 assists).

"Damien fait preuve d'une forte présence sur la glace. Avec ses qualités techniques et de patinage, il est une source de danger permanente pour les défenseurs adverses", a commenté Martin Steinegger, directeur sportif du HC Bienne, cité dans un communiqué.

