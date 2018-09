Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 22 septembre 2018 22:24 22. septembre 2018 - 22:24

Lausanne n'a pas confirmé son succès aisé obtenu vendredi à Fribourg en National League.

La troupe du coach Ville Peltonen s'est inclinée 3-1 à domicile face à Bienne, qui a donc fait le plein de points après deux journées. Le LHC, qui a dévoilé le nom de sa future enceinte - la Vaudoise aréna - quelques heures avant une rencontre disputée à guichets fermés à "Malley 2.0", a pourtant ouvert le score en infériorité numérique dès la 13e minute grâce à Joël Vermin. Mais ce but fut le seul concédé par un Jonas Hiller impeccable par la suite devant son filet.

Demi-finaliste des derniers play-off, Bienne a dominé les débats samedi soir. Les Seelandais ont égalisé à la 27e par l'intermédiaire de Damien Riat, avant de forcer la décision à 8'30'' de la fin sur une réussite de Marc-Antoine Pouliot. Les joueurs d'Antti Törmänen ont inscrit deux buts supplémentaires dans la cage vide en fin de partie.

Vainqueur des Zurich Lions en prolongation vendredi, Berne a pour sa part maîtrisé son sujet dans le premier derby bernois de la saison. Les Ours se sont imposés 3-0 devant Langnau, grâce notamment aux bonnes prestations de Thomas Rüfenacht (1 but, 1 assist) et d'Andrew Ebbett (1 but, 1 assist également).

Les spectateurs présents dans la Bossard Arena ont par ailleurs assisté à un festival offensif, Zoug a en effet battu Lugano 6-5 grâce à un but signé Viktor Stalberg à la 51e minute. Le score était de 5-5 après 31'20'' de jeu... Les Zurich Lions sont quant à eux allés s'imposer 2-1 à Rapperswil-Jona, alors que Davos a subi la loi d'Ambri-Piotta (5-2) en terre grisonne.

