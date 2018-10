Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 12 octobre 2018 22:12 12. octobre 2018 - 22:12

Bienne est bien un leader intraitable de la National League. Les Seelandais ont corrigé 5-1 Genève-Servette. Précieux succès de Fribourg Gottéron (2-1) contre Lugano.

Les Genevois ont certainement mieux joué que lors de l'ouverture du Championnat où ils s'étaient déjà inclinés 3-0 sur la glace biennoise. Mais à la fin, l'addition est encore plus salée face au leader incontesté de la National League. Sans des parades déterminantes de Mayer, préféré à Descloux, face à Künzle, à Hügli et sur un penalty de Brunner, le score aurait pu prendre des proportions inquiétantes our les Genevois.

Les arrivées de Jack Skille et Daniel Winnik n'ont pas résolu les problèmes offensifs des Servettiens, qui ont concédé un cinquième revers consécutif sur la route. Même si Hiller a dû réussir deux parades décisives en fin de deuxième période face à Skille et Wick, la défense seelandaise a passé une soirée tranquille, ce qui ne fut pas le cas de Goran Bezina dans le camp adverse. Les hommes de Törmänen ont pu soigner l'offensive. Jan Neuenschwander a réussi un doublé (2-0 et 4-0).

Avec un cinquième succès au cours des six derniers matches, Fribourg Gottéron a complètement effacé son mauvais début de Championnat (3 défaites de rang). Les hommes de Mark French ont transpiré pour arriver à battre les Luganais, qui ont concédé un troisième revers de suite. Après l'ouverture du score par Julien Vauclair qui a profité d'une erreur de Berra (17e), les Fribourgeois n'ont pas paniqué. Slater a égalisé en supériorité numérique (26e). C'est finalement Julien Sprunger qui a inscrit le but de la victoire (46e) en réagissant plus vite que les défenseurs tessinois. Les coéquipiers de Bykov se retrouvent bien au chaud à la 4e place.

Berne a fêté un troisième succès de rang avec sa victoire 3-0 contre Zoug. Un but précoce d'Ebbett (2e) et le goal de la sécurité de Mursak dans le but vide en fin de rencontre ont permis aux joueurs de la capitale et à leur portier Leonardo Genoni de fêter déjà un quatrième blanchissage de la saison.

Ambri-Piotta n'a eu aucune compassion pour un Davos exsangue. Les Léventins se sont imposés 5-0 face à des Grisons qui retrouvaient pour la première fois le Suédois Anton Rödin. Pour les hommes d'Arno Del Curto, c'est la quatrième défaite au cours des cinq derniers matches. A se demander si les joueurs suivent encore les conseils du mythique mentor davosien...

Vainqueurs 2-0 sur la glace des Rapperswil-Jona Lakers, les Langnau Tigers ont remporté leur quatrième match de suite à l'extérieur. Il faut remonter à la saison 2008-2009 pour trouver trace d'un tel exploit des Emmentalois.

Classement: 1. Bienne 9/24 (38-14). 2. Berne 9/20 (28-11). 3. Zoug 9/15 (26-23). 4. Fribourg-Gottéron 9/15 (21-23). 5. Langnau Tigers 9/15 (25-16). 6. Genève-Servette 10/14 (19-25). 7. Ambri-Piotta 9/13 (24-27). 8. Zurich Lions 7/12 (14-13). 9. Lausanne 9/10 (20-24). 10. Lugano 8/9 (20-25). 11. Davos 9/9 (17-34). 12. Rapperswil-Jona Lakers 9/3 (9-26).

Neuer Inhalt Horizontal Line