Le Lausanne HC est le seul club de National League à avoir perdu contre un adversaire de Swiss League en huitièmes de finale de la Coupe de Suisse. Ajoie a battu le LHC 4-3 après prolongation.

Le HC Bienne s'est, lui, qualifié pour les quarts de finale grâce un succès 4-3 après prolongation contre Ambri-Piotta après avoir été mené 3-1. De son côté, Genève-Servette menait 3-1 au Hallenstadtion avant de s'incliner 4-3 aux tirs aux buts contre les Zurich Lions.

Ajoie se met une nouvelle fois en évidence en Coupe. Il y a deux saisons, les Jurassiens avaient disputé les demi-finales contre Rapperswil-Jona. Ils avaient déjà éliminé Lausanne en 2017. Le héros du match a bien été le Canadien Jonathan Hazen (déjà 30 points en 13 matches de la Swiss League), auteur d'un triplé dont le but de la victoire après 44'' de prolongation seulement. Les Vaudois avaient remonté un déficit de trois but au cours de la dernière période avant de trébucher dans le temps supplémentaire.

Bienne doit une fière chandelle à son attaquant Mike Künzle auteur d'un triplé dont le but décisif après 1'17' de prolongation. La réussite de l'ancien joueur des Zurich Lions a soulagé les Seelandais, qui n'étaient pas vraiment bien partis dans cette rencontre. Les Léventins ont mené 3-1 dès la 23e minute après une réussite de Sabolic. A la 53e, Fuchs a redonné des espoirs aux Biennois avant que Künzle n'arrache le droit à la prolongation à la 58e. Il a ensuite donné un succès précieux à Bienne après la lourde défaite à Davos.

Les Genevois ont gâché leur fin de match. Hollenstein a réduit le score à 3-2 à la 57e minute dans une rencontre d'une dureté digne des play-off (durée 2h50 et 162 minutes de pénalités!). Le Zurichois Krüger et le Genevois Wingels avaient déjà rejoint depuis longtemps les vestiaires pour s'être battus à deux reprises. Pius Suter a dévié un tir de Geering pour une égalisation zurichoise à 1'48'' de la fin du temps réglementaire. Les Genevois ont ensuite accumulé des pénalités avec des bonnets d'âne à Miranda (punition pour une faute derrière les buts de Ortio) et à Winnik, qui récolté en fin de match 2' dans le temps réglementaire et 2' + 10' + pénalité de match en prolongation. Malgré les efforts du gardien Descloux, les hommes de Patrick Emond se sont inclinés aux tirs au but (3-1).

Fribourg Gottéron ne s'est pas refait un moral via la Coupe de Suisse. Les hommes du duo Dubé-Rosa se sont inclinés 4-2. Un doublé de Killian Mottet avaient permis à Gottéron de revenir à 2-2. Mais dans la dernière période, Clark (à 5 contre 3) et Dünner ont donné la victoire à Rapperswil-Jona, qui semble poursuivre son histoire d'amour avec la compétition (vainqueur et finaliste ces deux dernières années).

Le CP Berne avait pourtant tout à redouter de ce (court) déplacement à Langenthal, l'équipe en vogue de Swiss League, qui vient d'aligner huit succès de suite. Mais les joueurs de la capitale ont pris la rencontre par le bon bout pour un large succès (6-1). Après moins de 11 minutes, ils menaient déjà 3-0 grâce à des buts de Pestoni, Untersander et Moser. Même la présence du grand espoir dans les buts de Langenthal, Philip Wütrich, futur joueur du CP Berne, n'a pu freiner l'avalanche du champion de Suisse.

Andres Ambühl a pratiquement éliminé Lugano à lui tout seul. L'homme aux 1001 matches de National League a inscrit le but dans le jeu pour les Davosiens et surtout deux tirs au but qui ont permis à Davos de s'imposer (2-1 tab). Les Langnau Tigers se sont imposés 5-3 sur la glace d'Olten. Le tenant du titre, Zoug n'a pas trébuché à Viège (4-1).

Neuer Inhalt Horizontal Line

Comment votent les Suisses de l'étranger? Comment votent les Suisses de l'étranger? Participez â l'enquête de la SSR !