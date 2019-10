Le HC Bienne s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de Suisse grâce un succès 4-3 après prolongation contre Ambri-Piotta après avoir été mené 3-1.

Bienne doit une fière chandelle à son attaquant Mike Künzle auteur d'un triplé dont le but décisif après 1'17' de prolongation. La réussite de l'ancien joueur des Zurich Lions a soulagé les Seelandais, qui n'étaient pas vraiment bien partis dans cette rencontre. Les Léventins ont mené 3-1 dès la 23e minute après une réussite de Sabolic. A la 53e, Fuchs a redonné des espoirs aux Biennois avant que Künzle n'arrache le droit à la prolongation à la 58e. Il a ensuite donné un succès précieux à Bienne après la lourde défaite à Davos.

Le CP Berne avait pourtant tout à redouter de ce (court) déplacement à Langenthal, l'équipe en vogue de Swiss League, qui vient d'aligner huit succès de suite. Mais les joueurs de la capitale ont pris la rencontre par le bon bout pour un large succès (6-1). Après moins de 11 minutes, ils menaient déjà 3-0 grâce à des buts de Pestoni, Untersander et Moser. Même la présence du grand espoir dans les buts de Langenthal, Philip Wütrich, futur joueur du CP Berne, n'a pu freiner l'avalanche du champion de Suisse.

Andres Ambühl a pratiquement éliminé Lugano à lui tout seul. L'homme aux 1001 matches de National League a inscrit le but dans le jeu pour les Davosiens et surtout deux tirs au but qui ont permis à Davos de s'imposer (2-1 tab).

