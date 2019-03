Les passionnés de véhicules de collection ont rendez-vous les 23 et 24 mars à Granges-Paccot (FR), à l'occasion de l'Oldtimer & Teilemarkt (OTM). Le plus grand salon de Suisse consacré aux voitures anciennes attend 20'000 visiteurs et près de 400 exposants.

La manifestation, qui en est à sa 44e édition et qui se présente comme la plus ancienne bourse suisse, déroulera ses fastes à Forum Fribourg, ont indiqué mardi les organisateurs. Elle rendra notamment hommage à plusieurs centenaires, à savoir les marques Citroën, Alvis et Bentley, considérées en tant que "monuments de l'histoire automobile".

Les motos civiles militaires seront aussi mises en valeur par les collections issues du patrimoine de l'Armée suisse et des collectionneurs privés. Quant au coeur de l'OTM, dans la halle 1, il proposera des mètres linéaires d'étals garnis de pièces d'époque ou neuves, de littérature spécialisée, d'outillage et de produits d'entretien.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Vous avez apprécié swissinfo? Dites-le-nous Sondage: clavier et main close up Vous avez apprécié swissinfo? Dites-le-nous