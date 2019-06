Le festival Stars of Sounds, à Morat (FR), déroulera ses fastes à partir de jeudi 4 juillet pour trois jours. Les têtes d'affiche de la 8e édition, un mélange d'artistes suisses et internationaux, sont notamment Bastian Baker et Stephan Eicher.

Le premier jour verra sur scène le groupe de hip-hop allemand Die Fantastischen Vier, des musiciens actifs depuis plus de 30 ans, ont fait savoir les organisateurs dans une lettre d'informations. Jeudi toujours, le duo biennois Matchenko sera aussi présent.

Le vendredi proposera notamment Lo & Leduc, Stefanie Heinzmann et Marc Sway, avec le chanteur de soul et de blues britannique Rag'n'Bone Man sur la grande scène. Le samedi, enfin, les spectateurs pourront voir et écouter Bastian Baker et Stephan Eicher & Traktorkestar.

Le festival Stars of Sounds attire plus de 15'000 personnes, sur la base de la fréquentation des dernières éditions. Il se déroule du 4 au 6 juillet sur le territoire de la cité médiévale fribourgeoise, sur les bords du lac de Morat.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Vous avez apprécié swissinfo? Dites-le-nous Sondage: clavier et main close up Donnez-nous votre avis