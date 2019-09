Pas moins de 201 taureaux à haute valeur génétique et 120 exposants provenant de six cantons sont attendus à Bulle (FR).

Le Marché-concours de taureaux de Bulle (FR) connaîtra mardi sa 120e édition. Pas moins de 201 bêtes à haute valeur génétique et 120 exposants provenant de six cantons sont attendus dans le chef-lieu gruérien.

La manifestation se veut un rendez-vous à dimension nationale, même si 100 des 120 éleveurs présents proviennent du canton de Fribourg, ont indiqué les organisateurs. Les 20 autres spécialistes de l'élevage de taureaux sont issus des cantons de Berne, Neuchâtel, Vaud, Jura et St-Gall.

Pour la 120e édition, le Marché-concours met en exergue une "offre génétique particulièrement relevée et une génomique omniprésente". Parmi les 201 taureaux annoncés à la vente, on compte 66 géniteurs de race Red Holstein, 62 taureaux Swiss Fleckvieh, 54 sujets Holstein et 19 Simmental.

Neuer Inhalt Horizontal Line