Ce contenu a été publié le 26 janvier 2018 11:07 26. janvier 2018 - 11:07

Le robot livreur de La Poste a attiré la curiosité des passants et des enfants durant la phase de test à Dübendorf (ZH).

La Poste tire un bilan positif du test de robot de livraison mené à Dübendorf (ZH). L'engin a parcouru 800 km sans incident et a effectué 200 courses depuis octobre dernier.

Le test mené avec discountlens.ch et le constructeur du robot, l'entreprise Starship, se termine à la fin du mois, a indiqué vendredi La Poste. Cette phase-pilote a permis de collecter de nombreuses expériences.

"Un certain nombre de clients ont réagi très positivement à l'égard de la nouvelle technologie et ont voulu l'essayer", écrit La Poste. Le robot a aussi "suscité un vif intérêt auprès de passants". Quant aux enfants, ils l'ont suivi et "l'observaient les yeux grands ouverts".

Durant cette phase de test, le robot autonome circulait avec un accompagnateur humain. Une adaptation des bases légales est nécessaire pour que ce genre d'engin autonome soit autorisé à circuler sans accompagnant sur la voie publique.

D'ici là, La Poste étudie de nouvelles applications de ces robots de livraison. "Nous nous concentrons sur des robots autonomes qui transportent des marchandises au sein des bâtiments", a indiqué Claudia Pletscher, responsable du secteur "développement et innovation" de La Poste, citée dans le communiqué.

