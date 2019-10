Simone Biles a égalé à Stuttgart le record absolu de médailles pour un ou une gymaste dans des championnats du monde, avec 23 récompenses. L'Américaine a cueilli son 17e titre en s'imposant au saut.

Avec cette 23e médaille mondiale, Simone Biles (22 ans) rejoint la légende bélarusse Vitaly Scherbo, qui en avait collectionné 23 dans les années 1990. Elle pourrait améliorer cette marque dès dimanche, puisqu'elle disputera encore les finales de la poutre et du sol.

Et avec 17 couronnes mondiales, Simone Biles étire encore son record du plus grand nombre de médailles d'or à ce niveau. Celle-ci, conquise haut la main au saut (avec 15,399 points contre 14,883 pour sa dauphine et compatriote Jade Carey), est la troisième dans ces joutes pour la quadruple championne olympique en titre.

La Texane aurait même déjà pu dépasser Vitaly Scherbo samedi. Mais elle a dû se contenter d'un 5e rang aux barres asymétriques, avec 14,700 points. L'or est revenu à la Belge Nina Derwael (15,233 points), qui a défendu victorieusement son titre.

