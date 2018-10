Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 27 octobre 2018 13:45 27. octobre 2018 - 13:45

La reine de la gymnastique Simone Biles (21 ans) a été hospitalisée vendredi à Doha en raison d'un calcul rénal.

La quadruple championne olympique en titre a tweeté cette information à quelques heures de faire son entrée aux Mondiaux 2018, organisés au Qatar. Biles et ses coéquipières de l'équipe des Etats-Unis sont attendues en qualifications à partir de 18h00 locales. "Rien de tel qu'une petite visite aux urgences à moins de vingt-quatre heures des Championnats du monde. Mais ce calcul rénal peut bien attendre", a-t-elle expliqué dans un tweet agrémenté d'une photo d'elle, tout sourire.

Simone Biles effectue son grand retour à la compétition après une année sabbatique, commencée après des JO 2016 fastueux (5 médailles dont 4 en or: concours général, sol, saut et par équipes, plus du bronze à la poutre). Elle a donc décidé de ne pas être opérée et de tenir sa place au sein de l'équipe américaine aux Mondiaux, où l'attend un quatrième titre mondial au concours général, ce qu'aucune femme n'a jamais encore réussi.

