12 mars 2018

Les premiers oiseaux migrateurs sont arrivés en Suisse ou sur le chemin du retour. BirdLife Suisse invite la population à participer à l’action "Spring Alive", à surveiller le retour de cinq espèces d’oiseaux migrateurs et à annoncer les premières observations.

L’hirondelle rustique est considérée comme la messagère du printemps. Mais ce n’est pas la première à arriver, a communiqué lundi BirdLife: c’est d'abord la cigogne blanche qui revient de ses quartiers d’hiver. Les premières sont déjà arrivées sur leurs nids. Certaines ont toutefois passé tout l'hiver en Suisse.

Les hirondelles rustiques suivent à la mi-mars, le coucou gris et le martinet noir en avril. Le rare guêpier d’Europe n’est généralement vu qu’à partir de la mi-mai en Suisse.

BirdLife Suisse invite les personnes intéressées à se pencher sur le phénomène de la migration des oiseaux et à participer à l’action d’observation européenne Spring Alive de BirdLife International.

Le site internet www.birdlife.ch/fr/spring-alive permet de suivre sur une carte interactive quand et où les cinq espèces migratrices arrivent en Europe et de signaler ses propres observations en Suisse. Des dizaines de milliers de personnes d’une cinquantaine de pays en Europe et Afrique participent à Spring Alive.

L'action veut également attirer l'attention sur les nombreux dangers qui guettent les oiseaux sur leur long trajet. La destruction de leur habitat sur les sites de nidification, les sites d’escale et les quartiers d’hiver leur pose de sérieux problèmes. Plus de 40% des espèces d’oiseaux qui migrent d’Europe vers l’Afrique ont subi des pertes d’effectifs ces trois dernières décennies.

Le projet contient également une composante scientifique: la récolte des données sur une longue période doit permettre de constater si les changements climatiques ont un effet sur la date d’arrivée des oiseaux migrateurs.

