Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Ce contenu a été publié le 21 octobre 2011 10:18 21. octobre 2011 - 10:18

Le groupe d'électricité bernois BKW FMB Energie supprime 55 emplois dans le secteur d'activité Réseaux. Ce redimensionnement s'inscrit dans un programme plus vaste de réduction des coûts, ont annoncé vendredi les Forces motrices bernoises (FMB).

Ces suppressions d'emplois s'effectueront par des licenciements et par le biais de fluctuations naturelles. Les FMB ont justifié cette mesure par la décision prise en avril par la Commission fédérale de l'électricité (ElCom) d'une baisse des recettes imputables au réseau de distribution.

Réduire les coûts

Plus globalement, les FMB disent examiner la stratégie d'entreprise et élaborer un programme de réduction des coûts et d'accroissement de la productivité. L'objectif de ce programme est d'assurer la pérennité du groupe avec à moyen terme une réduction de 15% des coûts maîtrisables.

Le redimensionnement du secteur d'activité Réseaux est la première décision des mesures au niveau du personnel. Pour expliquer la mise en place de ce programme, FMB Energie évoque les exigences accrues en matière de régulation et les décisions politiques sur la sortie du nucléaire.

FMB Energie, qui compte quelque 2800 collaborateurs, n'est pas la seule société spécialisée dans la production d'électricité à être dans une situation difficile. Le groupe Alpiq a ainsi annoncé vouloir également réduire ses effectifs. Toute la branche souffre des faibles prix de l'énergie et de la sortie du nucléaire.

Neuer Inhalt Horizontal Line