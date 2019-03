L'accord permettra aux investisseurs intéressés, via un fonds régulé, d'acquérir des parts d'immeubles liés à l'industrie du cannabis (chaîne d'approvisionnement, commerce, culture par exemple), promettant un rendement évalué à 12% (archives).

L'essor du business du cannabis généré par la libéralisation du secteur dans de nombreux Etats américains donne des idées aux acteurs de la blockchain et de l'immobilier.

Blockimmo, société de la Crypto Valley zougoise, permet d'acquérir des jetons numériques destinés à investir dans des immeubles dédiés au commerce de cette drogue désormais légale.

Début mars, Blockimmo avait réalisé la première transaction immobilière basée sur la blockchain en Suisse, via l'émission de jetons ("tokens", assimilables à des actions) qui permettent d'acheter des parts d'immeubles, une opération répertoriée sur la blockchain Ethereum. Ce lundi, la société zougoise pousse son avantage en annonçant la conclusion d'un accord avec l'américain Bricks + Mortar Group.

Cet accord "White Label" (label blanc) permettra dès le 9 avril aux investisseurs intéressés, via un fonds régulé, d'acquérir des parts d'immeubles liés à l'industrie du cannabis (chaîne d'approvisionnement, commerce, culture par exemple), promettant un rendement évalué à 12%. Ce faisant, les acteurs misent sur un double effet porteur, lié à la pierre et au business florissant né de la légalisation du cannabis à usage récréatif et médical outre-Atlantique.

Le partenariat entre Blockimmo et Bricks + Mortar Group permet aux intéressés d'acquérir des jetons Crest (pour "Cannabis Real Estate Tokens"), grâce auxquels, via la plateforme numérique ad hoc du groupe américain, ils toucheront des dividendes.

Propice à la marijuana

La première émission de ces jetons porte sur un montant maximal de 30 millions de dollars. Cette somme sera investie pour acheter des immeubles sur des "sites propices" dans la région du Michigan - pionnière dans la libéralisation de la marijuana - qui seront ensuite loués à des locataires voués au cannabis. Bricks + Mortar Group est spécialisée sur ce marché et revendique une large base de données dans la région, qui lui permet de localiser les zones les plus porteuses, relève le communiqué.

L'idée est d'élargir progressivement l'activité et les possibilités de la technologies en permettant aux personnes intéressées de vendre également des immeubles ou des parts d'immeubles dédiées au cannabis via la plateforme.

Les jetons Crest sont des "smart contracts" (contrats intelligents) conclus par Blockimmo qui permettent aux investisseurs internationaux d'investir sans grandes formalités dans ce marché, relève encore la société zougoise. La collaboration est basée sur du long terme.

Il y a moins d'un an, le premier fonds indiciel dédié au secteur de la marijuana à usage thérapeutique en Amérique du Nord a été coté à la Bourse de Toronto. Comme tout tracker, il permet d'investir en une seule fois sur un panier de sociétés présentes dans ce secteur.

Il existait des dizaines d'entreprises cotées en Bourse exerçant dans ce domaine, mais il n'existait avant ça aucun tracker (ou ETF) dédié à ce secteur.

Neuer Inhalt Horizontal Line