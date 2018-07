Le contenu suivant a été fourni par des partenaires externes. Nous ne pouvons ainsi pas garantir son accessibilité à tous les utilisateurs.

Le festival de blues de Sierre (VS) sait séduire les plus grands. Leader du groupe texan ZZ Top, Billy F. Gibbons a succombé. De passage avec ZZ Top l'an dernier, il revient cette année pour la 10e édition avec un autre groupe.

La ville de Sierre se pare de bleu musical du 5 au 7 juillet pour la 10e édition du Sierre Blues Festival. Pas de groupe prestigieux capable de déplacer les foules pour cette 10e édition. Mais le festival s'est fait un ami de marque.

Sur le programme, le seul nom de Billy F. Gibbons suffit à retenir l'attention. Et sur l'affiche, la barbe du leader de ZZ Top fait le reste. Après son passage l'an dernier avec ZZ Top, le Texan barbu revient. Sur scène il n'avait d'ailleurs pas caché être tombé sous le charme de la région, des montagnes et, qui sait, peut-être un peu de l'accueil des organisateurs, de la raclette et du fendant.

Le guitariste revient cette fois avec une autre formation, le Supersonic Blues Machine. Un trio américain est à l'origine de ce groupe qui mélange blues, rock, soul et boogie. Il a su s'entourer de quelques musiciens de prestige au fil de ses tournées. Cette année, Billy F. Gibbons accompagne le trio dans sa tournée européenne dont la halte sierroise est la seule prévue en Suisse.

Retour de deux grands

Le bluesman new-yorkais Theodore Joseph Horowitz, connu sous son nom de scène Popa Chubby, sera la tête d'affiche de la soirée d'ouverture. La blueswoman serbe Ana Popovic officiera en tête d'affiche de la dernière soirée samedi. Les deux sont des habitués de la manifestation. Popa Chubby s'y est produit à la première édition en 2009, puis encore en 2014. Ana Popovic a joué en 2012 et 2014 devant le public sierrois.

Toutes ces têtes d'affiche seront entourées de plusieurs groupes de blues de Suisse, d'Italie, de Belgique, du Canada qui se produiront sur la scène principale chaque soir dès 17h30. Le blues sera aussi présent partout en ville de Sierre. De nombreuses terrasses accueilleront des groupes à l'heure de l'apéro.

http://www.sierreblues.ch/

